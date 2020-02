Amerikansk soldat smitta – over 1.000 virussmitta i Sør-Korea

utenriks

I alt elleve personar har omkomme og totalt har 1.146 menneske vorte smitta av covid-19-viruset i Sør-Korea, som er landet utanfor Kina som er hardast ramma.

Flest smitta er registrerte rundt byen Daegu sør i landa, inkludert personen frå amerikansk militære som er stasjonar i byen. Av dei 169 nye tilfella det siste døgnet, er 134 av dei registrerte i Daegu.

I ei melding frå amerikansk militærleiing blir det onsdag stadfesta at ein 23 år gammal soldat har testa positivt og plassert seg sjølv i karantene i heimen sin utanfor militærbasen. Han er stasjonert i Camp Caroll nær Daegu og besøkte tidlegare i veka Camp Walker, som er i Daegu.

Militæret og helsestyresmaktene kartlegg no bevegelsesmønsteret til soldaten og kven han har hatt kontakt med for å gjere greie for kven som har vore eksponert for mogleg smitte i inkubasjonstida og etterpå.

(©NPK)