Bernie Sanders hardt angripen i kandidat-debatten

Debatten blant dei sju hovudkandidatane som står att før den kommande supertysdagen, vart halden i Charleston i South Carolina tysdag kveld. Etter at han vann klart i Nevada var Bernie Sanders utpeika som favoritt då debatten starta. Dermed måtte han òg tole kraftige angrep frå dei andre kandidatane.

78-åringen måtte mellom anna forsvare seg mot påstandar om at Russland skal ha prøvd å støtte kandidaturet hans, noko han avviste på sterkaste. Motstandarane stod likevel på sitt.

– Russarane vil ha kaos, og tenk dykk korleis valet vil bli i 2020 dersom vi skal ha ein kamp mellom Bernie Sanders og Donald Trump, sa Pete Buttigieg.

Michael Bloomberg sa rett ut at Sanders ikkje ville greie å vinne eit val mot Donald Trump, og det ville vere ødeleggande for USA om Trump fekk halde fram.

Munnhoggeri

Panelet av dei sju bestod av tidlegare visepresident Joe Biden, milliardær og tidlegare borgarmeister i New York Michael Bloomberg, tidlegare ordførar i South Bend Pete Buttigieg, senator Amy Klobuchar frå Minnesota, senator Bernie Sanders frå Vermont, senator Elizabeth Warren frå Massachusetts og investor Tom Steyer.

Debatten gjekk langs vande tema som helsevesen, våpenkontroll, forsvar, raseforskjellar og ikkje minst stadige stikk til korleis president Donald Trump styrer USA.

Tidvis var debatten prega av munnhoggeri og skuldingar, og tidlegare visepresident Joe Biden klaga fleire gonger på at han ikkje fekk like mykje taletid som dei andre kandidatane.

Revolusjon eller ikkje

Bortsett frå Elizabeth Warren, som står nær Bernie Sanders radikale politikk, står alle dei andre for ein meir moderat demokratisk politikk.

– Bernie og eg samde på mange område, men eg trur eg vil vere ein betre president enn han, sa Warren som ivrig forsvarar ei retning med meir radikale idear for å endre USA.

Joe Biden seier han står for ein progressiv politikk og ingen revolusjon, som han kallar Sanders bodskap. Gong på gong hamra Biden òg inn bodskapen om at han som visepresident var den einaste i panelet som hadde realpolitisk erfaring, som nokon gong hadde møtt diktatorar frå andre land eller gått våpenlobbyen i møte.

Særlig Sanders kongstanke om offentleg helsevesen tilgjengeleg for alle i USA skaper splid og usemje. Medan motstandarane meiner det blir for kostbart, hevdar 78-årige Sandars tvert imot at det offentlege vil spare pengar på dette og viste til fleire undersøkingar gjort ved respekterte amerikanske universitet.

Milliardærar

Også New Yorks tidlegare borgarmeister og milliardær Michael Bloomberg måtte tole aggressive angrep, endå ein gong frå senator Elizabeth Warren, som skulda milliardæren for å ha bedt ein tilsett ta abort då ho fortalde ho var gravid. Bloomberg avviste skuldingane og sa at han aldri hadde sagt noko slik til ein tilsett.

Bloomberg fekk fleire utfall mot seg under debatten, særleg frå Warren, og sidan han på lik linje med Tom Steyer er ein riking, som langt på veg har kjøpt seg inn i valkampen, fekk han kritikk. Sanders trekte fram at Donald Trump skryt av at økonomien i USA er god under leiinga hans.

– Økonomien går bra for mr. Bloomberg og andre milliardærar, men vanlege lønnsmottakarar nyt ikkje godt av denne betra økonomien, sa Sanders og trekte fram alle ikkje har råd til helseforsikring og poengterte at 500.000 menneske i USA må sove ute kvar natt.

