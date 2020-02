Fleire daglege smittetilfelle i verda utanfor enn i Kina

utenriks

– I går gjekk talet på nye tilfelle rapportert utanfor Kina forbi talet på nye tilfelle i Kina for første gong, sa WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus då han snakka til diplomatar i Genève i Sveits onsdag.

Talet på nye tilfelle i Kina tysdag var 411, medan talet i resten av verda var 427, ifølgje FNs helsebyrå. Det markerer eit skifte i spreiinga av koronaviruset.

Så langt er talet på smitta i Kina over 78.000, og over 2.600 er døde. I resten av verda er talet nesten 3000 smitta og over 30 er døde.

