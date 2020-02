Kraftige børsfall i Europa

utenriks

Ved 10.40-tida hadde dei viktigaste indeksane i Frankfurt og London falle høvesvis 2,5 og 1,6 prosent.

Hovudindeksen ved Oslo Børs låg på eit tidspunkt rundt 3 prosent lågare enn sluttnoteringa dagen før – før den tok seg litt opp igjen.

Også i Asia var det børsfall onsdag, om enn litt meir moderat. Tokyobørsen fall 0,8 prosent gjennom dagen, medan nedgangen i Sør-Korea vart på 1 prosent.

Både i Shanghai og Hongkong vart nedgangen på 0,8 prosent.

Nyheitsbyrået AP skriv at nedgangen kjem av bekymring for at spreiinga av det nye koronaviruset «kan vere ustoppeleg».

