Designveka i Milano utsett på grunn av virusfrykt

utenriks

Stiftelsen Design og arkitektur Norge (Doga) arrangerer den norske fellesutstillinga «Norwegian Presence» under designveka i Milano. Utstillinga var planlagd å av stabelen 21.–26. april, men arrangementet blir no utsett i to månader på grunn av koronavirusutbrotet.

– Vi hadde planen klar for å gå ut med alt det fantastiske vi skal vise fram i Milano. I staden blir det no å informere alle om at utstillinga er utsett til juni, fortel Dogas prosjektleiar for «Norwegian Presence» Benedicte Sunde i ei pressemelding.

Italia er det landet i Europa med desidert flest smittetilfelle. Torsdag ettermiddag var det meldt om over 650 smitta og 17 dødsfall som følgje av det nye koronaviruset.

(©NPK)