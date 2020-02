Kraftig fall i oljeprisen

utenriks

Ved 15.50-tida hadde prisen på nordsjøolje av Brent-kvalitet sokke 4,3 prosent til 51,2 dollar fatet.

– Uro for at viruset vil føre til global oppbremsing, svekt forbrukartillit og mindre reising har utløyst uro for at etterspurnaden vil søkke, seier analytikar Michael Hewson i selskapet CMC Markets.

Samtidig held covid-19-viruset fram med å trekkje aksjemarknadene i verda nedover. Ved 15.50-tida torsdag hadde børsane både i London og Frankfurt gått ned over tre prosent, og børsfallet i Oslo nærma seg heile fem prosent. Børsane i New York opna òg med ein markert nedgang.

Også den norske krona svekte seg, og kronekursen var torsdag ettermiddag den lågaste mot euro sidan fellesvalutaen vart oppretta i 1999, ifølgje E24. 1 euro var verd 10,32 kroner.

