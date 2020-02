Tidlegare toppleiarar hardt ut mot Trump-plan

utenriks

I eit brev stila til EUs utanrikssjef Josep Borrell og dei noverande utanriksministrane i EUs medlemsland tek dei tidlegare leiarane kraftig avstand frå planen, som mellom anna gir Israel grønt lys til å annektere dei ulovlege busetjingane.

– Planen strir mot internasjonalt vedtekne retningslinjer for fredsprosessen i Midtausten, relevante FN-resolusjonar, under dette Tryggingsrådets resolusjon 2334 og dei mest grunnleggjande prinsippa i folkeretten, heiter det i brevet, som mellom anna er omtalt i The Guardian.

– I staden for å fremje fred risikerer planen å fyre ytterlegare opp under konflikten – på kostnad av både israelske og palestinske sivile og med alvorlege implikasjonar for Jordan og regionen, heiter det vidare.

Einsidig

Sveriges tidlegare statsminister Ingvar Carlsson, Irlands tidlegare president Mary Robinson, tidlegare president i EU-kommisjonen Jacques Santer og tidlegare generalsekretær i Nato Javier Solana er òg blant underskrivarane saman med nærare 30 tidlegare utanriksministrar, blant dei briten Jack Straw og dansken Uffe Ellemann-Jensen.

Brevskrivarane meiner Trumps plan er ei einsidig støtte til Israel og oppmuntrar til ulovleg israelsk busetjingsaktivitet i dei okkuperte palestinske områda.

– Planen anerkjenner berre kravet til den eine sida på Jerusalem og tilbyr inga rettferdig løysing på spørsmålet om palestinske flyktningar, heiter det i brevet.

Apartheid

– Karta som er omtalte i planen, foreslår palestinske enklavar under permanent israelsk militærkontroll, noko som framkallar skremmande assosiasjonar til bantustanane i Sør-Afrika, skriv dei vidare.

– Ei slik løysing har karaktertrekk som liknar på apartheid – eit omgrep vi ikkje tek lett på å bruke, skriv dei tidlegare toppleiarane.

