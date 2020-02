Virussmitta pasient i California gjekk dagar utan testing

utenriks

Legar mistenkte at pasienten var smitta og bad om testing, men på grunn av strenge føderale kriterium tok det tid, skriv avisa. Vedkommande kan vere den første som har vorte smitta frå andre i USA, ifølgje den amerikanske smittevernetaten Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Smittevegen er ukjend, men CDC seier det er mogleg at vedkommande kan ha fått viruset frå ein person som hadde vore på reise.

Etter ein tiltakande, tverrpolitisk kritikk mot innsatsen til den amerikanske regjeringa for å hindre ein epidemi, kunngjorde president Donald Trump at visepresident Mike Pence skulle koordinere innsatsen. Han sa samtidig at risikoen for den amerikanske befolkninga var «svært låg».

