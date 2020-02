WHO: Aggressive tiltak trengst for å få kontroll på viruset

utenriks

Minst sju nye land har meldt om koronasmitte det siste døgnet, blant dei Noreg. Verdshelseorganisasjonen (WHO) ber landa om å ta grep med ein gong.

– Vi er no ved eit avgjerande punkt, sa WHO-direktør Tedros Adhanom Ghebreyesus på ein pressekonferanse torsdag.

– Dersom ein tek aggressive grep no, kan ein få kontroll på viruset, hindre at folk blir sjuke og redde liv, seier han.

Talet på nye smittetilfelle i Kina har gått ned den siste tida, medan det stig i resten av verda.

– Vi er i ein svært sårbar situasjon, der utbrotet kan gå i alle retningar, alt etter korleis vi handterer det, seier Tedros.

Macron bekymra

Åtvaringa blir teken på stort alvor i ei rekkje europeiske land. I fleire land gjorde talet på smitta eit kraftig hopp torsdag. I Sverige vart det registrert fem nye tilfelle. Frå før av har to personar fått påvist smitten.

I den tyske delstaten Nordrhein-Westfalen steig talet på smitta frå 6 til 20 torsdag kveld. Hundrevis av personar er tidlegare sette i karantene i heimane sine i eit område i delstaten etter at ein barnehagetilsett som hadde vore med på eit karneval, testa positivt for viruset.

Også i Frankrike har alarmen gått for alvor.

– Vi står overfor ei krise, ein epidemi, som er på veg, sa Frankrikes president Emmanuel Macron då han torsdag besøkte eit sjukehus i Paris der ein franskmann døydde av covid-19-viruset tysdag. 60-åringen døydde få timar etter at han fekk konstatert viruset, og det er uvisst kor mange han kan ha smitta.

Smitta på skiferie

Italia er med over 650 smitta og 17 døde framleis det landet som er hardast ramma i Europa. Men i fleire andre land blir det no innført tiltak for å handtere spreiinga.

Både i Sverige og Danmark reknar styresmaktene med at fleire er smitta etter at to menn testa positivt på viruset etter å ha komme heim frå skiferie i Nord-Italia. Svensken kan ha eksponert eit førtital andre for smitten, medan dansken kan ha smitta fleire kollegaer i TV 2 News. 16 av dei er sette i karantene.

Også i California har alarmen gått etter at ein person gjekk rundt i fleire dagar med symptom på sjukdommen utan at vedkommande vart testa. Det er ikkje klart kven personen vart smitta av.

Ei rekkje konferansar og samlingar over heile verda blir no avlyste som følgje av virusutbrotet. Det gjeld mellom anna designveka i Milano, som skulle gått av stabelen 21.–26. april. Facebook har avlyst ein utviklarkonferanse.

Torsdag førte virusfrykta til ny nedgang på børsane i Europa. Både i London, Paris og Frankfurt enda dagen med ein kursnedgang på over 3 prosent.

Skular blir stengde

Også utanfor Europa innfører styresmaktene nye tiltak for å hindre smitte.

I Japan held alle barneskular, ungdomsskular og vidaregåande skular mellombels stengt frå og med måndag.

Men i Asia utanfor Kina er det Sør-Korea som er verst ramma. Torsdag opplyste styresmaktene at beredskapen er heva til høgaste nivå, og at ei felles militærøving med USA er avlyst. Talet på nye smitta aukar no fortare i Sør-Korea enn i Kina, med 505 nye smittetilfelle ved den siste oppdateringa.

Stoppar pilegrimar

I Iran blir det meldt at fredagsbønna er avlyst i Teheran og andre byar. I Irak stengjer styresmaktene skular, kinoar og andre offentlege møteplassar fram til 7. mars.

Samtidig stengjer Saudi-Arabia grensene for pilegrimar som planlegg å besøkje Mekka og Medina. I tillegg får personar frå land der viruset er påvist, ikkje lenger turistvisum.

I Noreg vart det første tilfellet stadfesta onsdag. Norske helsestyresmakter legg no planar som tar høgd for at så mykje som 25 prosent av befolkninga kan bli smitta.

