Ekspertar stussar over at Afrika har så få virustilfelle

Covid-19-viruset har så langt spreidd seg til over 45 land, smitta 81.000 menneske og tatt livet av over 2.760.

Det har nådd både Europa og Midtausten, og onsdag registrerte òg Brasil det første tilfellet.

Men på det afrikanske kontinentet er det berre registrert tre tilfelle: eitt i Egypt, eitt i Nigeria og eitt i Algerie. Det har fått ekspertane til å klø seg i hovudet, ikkje minst på grunn av Afrikas tette økonomiske samarbeid med Kina.

– Dette er eit spørsmål som alle stiller seg, spesielt sidan andre regionar, slik som Sør-Amerika og Aust-Europa, no har tilfelle, seier Amadou Alpha Sall, leiar for Pasteur Institute i Senegals hovudstad Dakar.

– Dei noverande tala kan vere reelle, det er vanskeleg å vite. Kanskje er det fordi Afrika ikkje har så mange sambandslinjer, seier han.

– Tilfeldig?

Thumbi Ndung'u, leiar for SANTHE, eit forskingssenter for smittsame sjukdommar i Durban i Sør-Afrika, meiner at ingen veit kvifor Afrika er så lite ramma. Ein teori er at det er lite reising mellom Afrika og den kinesiske provinsen Wuhan, der utbrotet først vart oppdaga.

– Eller det kan berre vere tilfeldig, seier han.

Enkelte har òg lurt på om det kjem av at smittetilfelle ikkje har vorte oppdaga, eventuelt at dei blir haldne hemmeleg.

Men slik er det neppe, meiner Michel Yao, som jobbar for Verdshelseorganisasjonen i Brazzaville i Kongo. Hemmeleghald er ei svært krevjande øving, peikar han på. Og viss smittetilfelle ikkje blir oppdaga, vil det innan kort tid føre til eit langt raskare utbrot enn viss smitten blir halden under kontroll.

For varmt?

Ein annan teori er at det varme klimaet i Afrika held viruset unna, og kanskje til og med tar livet av det.

– Det er for tida ingen bevis for at klimaet påverkar smitteoverføring, seier Rodney Adam, som leier innsatsgruppa for infeksjonskontroll ved Aga Khan universitetssjukehus i Nairobi.

– Medan det stemmer at for enkelte infeksjonar kan det vere genetiske forskjellar i kor mottakelege ein er, så er det ikkje noverande bevis for at dette påverkar covid-19, seier han.

Tid til førebuingar

Sjølv om Afrika har vore heldig så langt, meiner ekspertar at det berre er eit tidsspørsmål før utbrotet òg kjem hit.

Men no har i alle fall kontinentet fått nokre verdifulle veker til å førebu seg. I dag har over halvparten av landa sør for Sahara laboratorium med utstyr som kan brukast til å teste om personar er smitta av viruset. For få veker sidan var det berre to land, Senegal og Sør-Afrika, som hadde det.

– No har vi laboratorium som kan utføre testane i 29 av 47 land. Så det er framgang, seier Yao.

Afrika har òg fått viktig erfaring under ebolautbrota i delar av Vest-Afrika og Kongo. Det kan bli nyttig å ha i handteringa av den nye virusepidemien.

Svært utsett

Samtidig er det ingen tvil om at Afrika er spesielt utsett når det gjeld smittsame sjukdommar. Blant dei 25 landa i verda som er mest utsette for smittsame sjukdommar, ligg 22 i Afrika, ifølgje tenketanken Rand Corporation. Dei tre siste er Afghanistan, Jemen og Haiti.

Både krig, manglande helsetenester og dårleg grensekontroll aukar risikoen for at eit smitteutbrot i Afrika vil bli svært alvorleg.

Blir mange menneske alvorleg sjuke på ein gong, vil dessutan intensivavdelingane til sjukehusa få store problem med å behandle alle.

– Afrika er svært utsett, fastslår Michel Yao i WHO.

