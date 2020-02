Færre virustilfelle i Kina, opp i Sør-Korea

utenriks

Medan smittetala går ned i Kina, er tendensen den motsette i nabolandet Sør-Korea. Der melde styresmaktene som 256 nye smittetilfelle fredag og at talet på døde har stige til 13. I alt er no over 2.000 menneske i Sør-Korea smitta. Av dei nye tilfella fredag var 231 i byen Daegu eller i området rundt. Spesielt mange av smittetilfella kan knytast til ei kristen sekt der viruset har spreidd seg mellom medlemmene.

Fredag vart òg ein av fabrikkane til bilprodusenten Hyundai i Ulsan stengt etter at ein tilsett testa positivt for koronaviruset, ifølgje nyheitsbyrået i landet Yonhap.

Det kinesiske talet på nye smitta har derimot ikkje vore lågare sidan 23. januar. Framleis er det Hubei-provinsen med millionbyen Wuhan som er hardast ramma. Av dei 44 nye dødsfalla som vart rapporterte fredag var 41 registrerte i Hubei-provinsen. Helsestyresmaktene uttalte torsdag at dei trudde sjukdomsutbrotet var over toppunktet.

Epidemiolog Zhong Nanshan sa torsdag at han var sikker på at epidemien ville vere under kontroll innan utgangen av april. Helsedirektør Ma Xiaowei uttalte at landet risikerer eit tilbakeslag når folk igjen byrjar å gå på jobb, og spesielt fordi sjukdommen no aukar i omfang andre stader i verda.

– Kina risikerer å importere epidemien, så arbeidet med å forhindre og kontrollere smitten er framleis svært komplisert, sa Ma.

