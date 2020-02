Greta Thunberg på stor klimaprotest i Bristol

utenriks

Då den svenske 17-åringen kom til Bristol med tog, vart ho spurd om kvifor ho hadde valt å halde ein appell i nettopp Bristol.

– Av mange ulike årsaker. Rørsla er veldig sterk her, og eg har hatt kontakt med folk som er her, svarte Thunberg, som vart ønskt velkommen av ordføraren i byen, Marvin Rees.

– Vi er ein by som er i frontlinja for klimahandling og sosial rettferd, og vi har akkurat lansert klimastrategien vår som følgje av at det hastar å komme med tiltak for å oppnå karbonnøytralitet innan 2030, skriv Rees på Twitter.

Thunberg blir òg hylla av ein klimaforskar ved Bristol University.

– Det er utruleg for Bristol å ønskje Greta velkommen til byen vår, fordi ho har inspirert millionar av unge menneske rundt omkring i verda til å streike for ei betre framtid og for å få regjeringar og land til å gjere noko med dei farlege klimaendringane, seier Eunice Lo i ein video.

Bristol og universitetet i byen var først ute med å erklære klimakrise i Storbritannia, fastslår forskaren.

Politiet i byen har åtvara om at tryggingstiltaka til arrangørane kanskje ikkje er gode nok til å verne yngre barn og funksjonshemma, men det avviser Bristol Youth Strike 4 Climate. Dei viser mellom anna til at det er oppretta ei eiga tryggingssone for dei yngste barna.

