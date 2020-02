Minst 33 tyrkiske soldatar drepne i luftangrep i Idlib

utenriks

Guvernøren i den tyrkiske provinsen Hatay, Rahmi Dogan, sa natt til fredag at 33 soldatar er drepne i angrep utført av syriske kampfly, og at fleire tyrkiske soldatar òg er alvorleg såra. Tidlegare på kvelden opplyste han først at ni soldatar hadde vorte drepne, men kom seinare med oppdateringar på talet på drepne.

I tillegg skal 36 soldatar vere såra i angrepet og lagt inn på sjukehus i Tyrkia.

Den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan hadde torsdag kveld eit langt krisemøte om situasjonen i den syriske provinsen. Møtet vart halde i presidentpalasset og både forsvarsministeren, utanriksministeren, forsvarssjefen og etterretningssjefen var til stades.

– På møtet vart det semje om å svare på handlinga med same mynt mot det illegitime regimet som har angripe soldatane våre, sa kommunikasjonsdirektøren i presidenten Fahrettin Altun.

På møtet vart det òg konkludert med at Assad-regimet er ansvarleg for drapa på hundretusenvis av syrarar.

Presidenten sjølv har ikkje gitt noka fråsegn etter møtet. Allereie torsdag kveld vart Tyrkias respons på angrepet sett i verk, ifølgje talsmannen til presidenten. Han seier tyrkiske militære slo til mot alle kjente posisjonar for Assads styrkar torsdag kveld og natt til fredag.

Reaksjonar

Utfallet av angrepet og av møtet fekk både Natos generalsekretær, FN og USA til reagere. Nato og USA fordømmer det syriske angrepet mot den tyrkiske militærkolonnen. FNs generalsekretær uttrykker alvorleg bekymring for det auka spenningsnivået i konflikten og den faren det medfører for sivile i området.

Jens Stoltenberg snakka med Tyrkias utanriksminister Mevlüt Çavusoglu torsdag kveld. I samtalen bad han om stans i dei «vilkårlege luftangrepa frå det syriske regimet og deira støttespelar Russland».

I ei presseutsegn frå USAs utanriksdepartement torsdag blir angrepet der tyrkiske soldatar vart drepne i Idlib-provinsen nordvest i Syria fordømt. Samtidig ber USA det syriske regimet, som har støtte frå Russland og Iran, om umiddelbart å stanse «dei avskyelege angrepa».

Fleire drepne

Dei siste vekene har Tyrkia sendt forsterkingar over grensa for å støtte syriske opprørarar i kampen for å stanse offensiven til det syriske regimet.

Erdogan har tidlegare trua med at viss ikkje offensiven stansar innan slutten av februar, så vil tyrkiske styrkar gå til motangrep.

Tre andre tyrkiske soldatar vart drepne i andre hendingar tidlegare på dagen torsdag. Dermed er i alt 36 tyrkiske soldatar drepne på ein og same dag i Idlib.

Før angrepet torsdag var bortimot 20 tyrkiske soldatar drepne i ulike samanstøytar.

Usemje Russland

Tyrkia har etter ein avtale med Russland frå 2018, etablert 12 observasjonspostar inne i Idlib-provinsen. Fleire av dei har likevel vorte angripne av styrkane til president Bashar al-Assad den siste tida.

Tyrkia har bedt dei syriske styrkane om å trekke seg tilbake frå fleire observasjonspostane. Samtidig har Russland skulda tyrkarane for å hjelpe terroristar i Syria.

Tidlegare i veka har dei syriske regjeringsstyrkane tatt tilbake ei rekke landsbyar og byar ved provinshovudstaden Idlib, som framleis blir kontrollert av opprørarar, mange av dei ytterleggåande islamistar.

Tyrkia og Russland, som støttar kvar si side i krigen i Syria, har tidlegare greidd å samarbeide om Idlib, men denne gongen har dei ikkje lykkast i å bli samde. Trass i fleire forhandlingsmøte i Moskva og Ankara har situasjonen i Idlib vorte stadig verre, også for dei nærare ein million innbyggarane som er drivne på flukt.

