Partiet til presidenten vann omstridt val i Kamerun

Biyas parti, Det kamerunske folkets demokratiske rørsle (RDPC), vann 139 av dei 167 seta i nasjonalforsamlinga som var på val.

Deltakinga i valet var, ifølgje styresmaktene, på 46 prosent.

Kameruns 86 år gamle president har styrt landet med jernhand dei siste 37 åra, og valet i det sentralafrikanske landet var prega av to konfliktar.

I vest jaktar regjeringsstyrkar på militante separatistar som kjempar for sjølvstende for hovudsakleg engelsktalande regionar, og valet på 13 sete i nasjonalforsamlinga vart derfor utsett. Over 3.000 menneske er drepne i den 29 månader lange konflikten, som har drive over 700.000 menneske på flukt.

I tillegg kjempar hæren i nord mot den ytterleggåande islamistgruppa Boko Haram, som stadig vekk gjennomfører angrep over grensa frå nabolandet Nigeria.

