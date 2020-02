utenriks

Forbodet, som i første omgang varer fram til 15. mars, gjeld både offentlege og private arrangement, opplyser styresmaktene fredag.

Forbodet rammar mellom anna bilutstillinga i Genève, som skulle byrje 5. mars.

Frå før av er det kjent at den årlege klokkemessa i Genève blir avlyst på grunn av virusutbrotet. Arrangørane opplyste torsdag at dei sjølve har valt å avlyse messa for å verne helsa til gjestene.

Til no er 15 personar smitta med koronaviruset i Sveits.

