Tyrkia med hemnangrep i Syria

16 syriske soldatar og militssoldatar vart drepne i det tyrkiske gjengjeldingsangrepet.

Det var Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) som melde om tyrkiske angrep med dronar og artilleri mot syriske stillingar i sør og aust i Idlib som regjeringsstyrkane har teke tilbake under ein tre månader lang offensiv.

Tyrkia kallar angrepa gjengjelding for at 33 tyrkiske soldatar vart drepne, det største tapet av liv på ein gong for Tyrkia sidan landet innleidde intervensjonen sin i Syria i 2016.

Opptrappinga skjedde etter at tyrkisk-støtta opprørarar tok tilbake den strategiske byen Saraqeb i Idlib-provinsen. Byen ligg på riksvegen M5 mellom Damaskus og Aleppo og var ein av dei viktigaste erobringane til regimet då regjeringsstyrkane for første gong på mange år fekk kontroll over vegen.

Ei syrisk militærkjelde skulda, ifølgje det syriske nyheitsbyrået Sana, Tyrkia for aktivt å styrkje opprørarane i Saraqeb.

Skuldingar frå Russland

Også Russland skulda Tyrkia for å samarbeide med terroristar og seier at dei tyrkiske soldatane som vart drepne, var saman med syriske opprørarar.

– Dei tyrkiske soldatane skulle ikkje vere der dei var, og Tyrkia hadde ikkje informert Russland på førehand om kvar dei var, seier det russiske forsvarsdepartementet.

Russland understreka samtidig at dei ikkje hadde noko å gjere med angrepet, medan Tyrkias forsvarsminister Hulusi Akar svarte på skuldingane med å seie at det ikkje var nokon væpna grupper i nærleiken då soldatane vart angripne.

Seinare fredag snakka presidentane i Tyrkia og Russland, Recep Tayyip Erdogan og Vladimir Putin, saman på telefon og vart samde om å koordinere militæroperasjonane sine i Idlib betre.

– Dei gav begge uttrykk for stor uro over eskaleringa i Idlib, som har kravd fleire menneskeliv, blant dei tyrkiske soldatar, seier Lavrov i ein uttale.

Medan Russland er alliert med Syria og ofte bidreg med luftangrep, har Tyrkia fleire observasjonspostar og store militære styrkar som støttar syriske opprørarar inne i Idlib-provinsen.

Full Nato-støtte

Opptrappinga førte til at Nato-rådet vart innkalla til hastemøte fredag. Der fekk Tyrkia full støtte frå dei andre Nato-landa, opplyste Nato-sjef Jens Stoltenberg på ein pressekonferanse.

– Nato-landa fordømmer luftangrepa frå Syria og Russland. Eg ber dei stoppe denne offensiven, respektere folkeretten og støtte FNs innsats for å få til ei varig fredeleg løysing i Syria, sa Stoltenberg.

– Den farlege situasjonen må trappast ned for å hindre vidare forverring av den forferdelege humanitære situasjonen i regionen og opne for humanitær tilgang til dei som sit fanga i Idlib, sa han vidare og understreka at møtet var eit signal om solidaritet med Tyrkia.

Stoltenberg gjorde det klart at Tyrkia er det Nato-landet som er tettast på konflikten i Syria, som har lide mest under terrorangrep, og som har måtta huse millionar av flyktningar.

Millionar på flukt

Situasjonen dei siste dagane førte til at Tyrkia vil opne grensene og ikkje lenger stoppe flyktningar som vil til Europa.

Tyrkia fryktar å bli rende ned av nærare ein million flyktningar som er fordrivne av den syriske offensiven. Frå før er det 3,6 millionar flyktningar i Tyrkia.

Allereie natt til fredag kom 300 flyktningar til grensa til Hellas, og ei gruppe er observert på kysten, der dei håpar å ta seg over til den greske øya Lesvos.

Utanriksminister Ine Eriksen Søreide uttrykkjer sterk uro for opptrappinga av konflikten i Idlib.

– Offensiven til det syriske regimet og støttespelarane deira forårsakar uakseptable lidingar. Noreg fordømmer angrepa. Kampane må stanse, humanitære aktørar må få uhindra tilgjenge, seier Søreide i ei Twitter-melding.

