Under 1 prosent av dei virussjuke er barn

Det viser ein fersk studie av dei første 45.000 tilfella av smitta i Kina. Studien er publisert i The Journal of The American Medical Association (JAMA).

– Så langt vi veit, har ingen barn så langt døydd av viruset, seier seksjonsleiar Hanne-Merete Eriksen-Volle ved Folkehelseinstituttet (FHI) til Forskning.no.

Det er òg få ungdommar blant dei smitta. Barn og unge mellom 10 og 19 år utgjer òg 1 prosent av dei smitta.

FHI kjenner til svært få tilfelle av barn som har fått alvorlege symptom, men det er rapportert om eitt barn i Kina som skal ha hatt pustevanskar og blodforgifting. Det er uklart om dette barnet har hatt andre sjukdommar.

Dei fleste som blir ramma av koronaviruset, får milde symptom. Det gjeld òg barn, skriv Forskning.no.

