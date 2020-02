Viruspanikk på børsar verda over

utenriks

På den siste handelsdagen i veka heldt investorane fram med å dumpe aksjar, og både i Frankfurt, London, Paris og Milano hadde dei viktigaste indeksane falle rundt 3 prosent i ettermiddagshandelen.

Børsane i Asia fall òg fredag. Tokyo og Shanghai enda opp med ein nedgang på over 3 prosent, medan Hongkong fall over 2 prosent.

Ifølgje Reuters har 5.000 milliardar dollar forsvunne frå finansmarknadene denne veka som følgje av frykta for at virusutbrotet kan ramme både industri og handel.

Oljeprisen heldt òg fram med å falle fredag, og prisen på nordsjøolje var i ein periode under 50 dollar fatet.

Rammar breitt

Talet på smitta utanfor Kina held fram med å auke, og stadig fleire land melder om smittetilfelle. Blant nye land med smitte er Litauen, Nederland, Nigeria, New Zealand og Kviterussland.

I Tyskland og Frankrike har talet på smitta stige til høvesvis 53 og 38. I Italia, som er hardast ramma i Europa, er talet på smitta framleis 650, og 17 personar har mista livet.

Samtidig held konsekvensane fram av tiltaka mot viruset – og dessutan frykta for smitte – å gjere seg stadig meir gjeldande. Styresmaktene i Sveits forbyr no arrangement med over 1.000 personar, noko som mellom anna gjer at den store bilutstillinga i Genève må avlyse. I Italia fell talet på hotellbestillingar, og i Sør-Korea unngår folk marknader av frykt for å bli smitta.

– Det kjem nesten ingen hit, seier Kim Yun-ok, som sel smultringar og vårrullar på Gwangjang-marknaden i Sør-Koreas hovudstad Seoul.

Over 30 døde i Iran

I Sør-Korea har talet på smitta stige med over 500 det siste døgnet, til totalt 2.337.

Det offisielle talet på smitta har òg stige i Iran, til 388. Talet på døde i landet er 34. Med unntak av Kina er Iran det landet med flest døde, sjølv om landet har langt færre smitta enn Sør-Korea, der 13 har mista livet.

Det er fleire nye smittetilfelle i resten av verda enn i Kina. Styresmaktene i Beijing fryktar no at borgarar frå andre virusramma land kan ta med seg smitte tilbake til Kina, og at dette kan føre til nye utbrot. Personar frå hardt ramma land som reiser til Beijing, må no derfor vere i karantene i to veker etter framkomsten, ifølgje fleire medium.

Kjæledyr i karantene i Hongkong

Fredag kom òg nyheita om at ein hund har testa positivt på koronaviruset i Hongkong.

– Prøver frå nasen og munnhòla testa svakt positivt på covid-19-viruset, seier ein talsmann for styresmaktene.

I Hongkong skal no alle kjæledyra til personar som er smitta av koronaviruset, setjast i karantene. Den smitta hunden er allereie i fjorten dagars karantene, men har ingen symptom på sjukdom, opplyser styresmaktene.

Hunden som har fått påvist smitte, tilhøyrer ein smitta person.

(©NPK)