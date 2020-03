Amy Klobuchar avsluttar kampanjen sin

utenriks

Klobuchar kom med kunngjeringa si i heimstaten Minnesota måndag og sette seg seinare på eit fly til Dallas i Texas, der ho skulle slutte seg til eit valmøte saman med Biden.

Klobuchar ønskjer å samle dei moderate demokratane bak Biden for å hindre at Bernie Sanders blir presidentkandidaten til partiet.

Klobuchar klarte seg lenge i valkampen, takka vere ei god oppvisning i nominasjonsvalet i New Hampshire. Men ho var lite kjent og hadde for lite støtte blant minoritetane til at ho fann det verd det å halde fram.

(©NPK)