EU og Storbritannia har starta vanskelege forhandlingar

utenriks

Avstanden er stor og tida knapp når EUs sjefforhandlar Michel Barnier møter britiske David Frost til den første veka med forhandlingar. Det har allereie gått ein månad sidan Storbritannia formelt forlét EU, og det er no berre ti månader igjen av overgangsperioden som er ein del av «skilsmisseavtalen».

Den britiske statsministeren Boris Johnson har gjort det klart at ei forlenging er uaktuelt. Mange meiner derfor det er umogleg å få på plass ein omfattande avtale. I tillegg har britane gjort det klart at dei kan trekke seg frå forhandlingane dersom dei ikkje ser tydeleg framgang innan juni.

– Det finst berre ein plan A. Plan B ville vere å forlenge forhandlingane, men vi veit at britane ikkje ønskjer det, seier ein anonym EU-tenestemann til AFP.

– Vanskeleg

Utan omfattande innrømmingar vil det ikkje vere mogleg å komme til semje, meiner fleire ekspertar. Fabian Zulegg, som leiar European Policy Centre, er ein av pessimistane.

– Det er veldig vanskeleg å sjå korleis dei skal kunne komme kvarandre i møte. Dersom den britiske regjeringa står ved linja si, kan det ikkje bli nokon avtale, seier han til nyheitsbyrået AFP. Samtidig påpeikar han at det er vanleg å bruse med fjøra og posisjonere seg i forkant av forhandlingar.

– Begge sider vil fremje si sak så sterkt som mogleg, seier Zulegg.

Suverenitet

Eitt av dei viktigaste hindera, som var tydeleg lenge før partane møttest måndag, er EUs krav om like konkurransevilkår i byte mot tilgang til den indre marknaden i unionen. EU fryktar britane vil skaffe seg fortrinn gjennom eit mindre strengt regelverk. Britane har på si side sagt at det er uaktuelt å forplikte seg til å leggje seg på same regulatoriske linje som naboane.

Storbritannia vil heller ikkje la EU-domstolen vere siste instans når det er usemjer om EU-lovgiving.

– Vi vil ikkje forhandle vekk suvereniteten vår i byte mot ein avtale, som minister Michael Gove formulerer det.

Fisk og finans

I same ånd har britane sagt at dei vil ha full kontroll over eigne farvatn og behalde meir av fisken sjølv. Dermed kan både EU og Noreg stå overfor krevjande forhandlingar om fiskeri.

Barnier har understreka at semje om fiske er uløyseleg knytt til heile avtalen som skal forhandlast fram. EU krev framleis tilgang til britisk farvatn mot at britane framleis skal få selje fangsten sin i EU.

Tilgang til den europeiske finansmarknaden kan òg bli eit viktig forhandlingskort, sidan dette er ein sektor som er svært viktig for britane.

Kan tape milliardar

Med alle utfordringane som ventar i dei neste vekene og månadene, trur fleire ekspertar at ein avtale som berre dekkjer varehandel, er det mest sannsynlege.

Dersom det ikkje blir nokon avtale i det heile, er det særleg Storbritannia og Irland som vil merke dette. Irane er dei europearane som er mest avhengige av å handle med britane, som i sin tur ser halvparten av dagens eksport gå til unionen dei nyleg melde seg ut av.

FN har berekna at Storbritannias eksportinntekter kan falle med 29 milliardar euro i året utan ein avtale. Beløpet svarer snautt til 300 milliardar kroner etter dagens kurs.

(©NPK)