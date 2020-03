utenriks

Det opplyser kontoret til president Erdogan måndag.

Tyrkia og Russland står på kvar si side i Syria-konflikten. Tyrkia har innleidd ein militæroffensiv mot det russiskstøtta regimet i Syria.

Situasjonen har vorte svært spent etter at over 30 tyrkiske soldatar vart drepne i eit angrep i Idlib-provinsen i Syria førre veke. Søndag vart to syriske fly skotne ned av tyrkiske fly.

(©NPK)