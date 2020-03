Europa slit med å kontrollere virusspreiing

utenriks

EUs smittevernmyndigheiter fastslo måndag at det er moderat til høg risiko for å bli smitta i EU-landa.

– Vi bør ikkje gi etter for panikk, men situasjonen vil truleg framleis bli verre, seier EUs krisehandteringskommissær Janez Lenarcic.

Så langt er det påvist rundt 2.100 smittetilfelle i EU, og 38 har døydd. Ingen trur at epidemien er over med det første.

I eit forsøk på å samordne innsatsen har EU danna eit felles responsteam. 18 EU-land har òg gått saman om å kjøpe verneutstyr. Men ingen EU-land viser teikn til å ville innføre grensekontrollar som følgje av viruset.

Utstyrsmangel?

Samtidig erkjenner Verdshelseorganisasjonen (WHO) at lagera med medisinsk utstyr som trengst for å hindre spreiing av viruset, byrjar å gå tomme.

– Det vi ser no, er at etterspørselen har vore langt større enn tilgjengelege lager, og vi slit med å få tilgang til fleire forsyningar, seier Robert Blanchard frå WHO.

Organisasjonen ber no alle land sørgje for å ha respiratorar til bruk i intensivbehandling på lager.

Sjølv om EU no prøver å samordne innsatsen mot covid-19-viruset, er det mange bedrifter og regionar som tar saka i eigne hender.

Mellom anna har Lufthansa vedtatt å stanse flygingar til visse delar av Italia og Asia. Tiltaket rammar flygingar til Italia, Hongkong og Sør-Korea i mars og april. Frå før av har selskapet innstilt flygingar til det kinesiske fastlandet fram til 24. april og fram til Teheran 30. april.

Portugal, Jordan og New York

Måndag konstaterte òg Portugal og Jordan smitten for første gong. Det same gjorde storbyar som New York City, Moskva, Berlin og Jakarta.

I Frankrike er bokmessa i Paris avlyst. Ho skulle vore arrangert 20.–23. mars med over 5.000 deltakarar. Og museet Louvre heldt måndag stengt for andre dag på rad fordi dei tilsette nektar å gå på jobb i frykt for smitte.

Franske styresmakter har bedt folk slutte å handhelse, og også i Tyskland avstår no folk frå å ta kvarandre i hendene. Det fekk mellom anna statsminister Angela Merkel merke då ho måndag prøvde å helse på sin eigen innanriksminister Horst Seehofer. Han smilte og lét vere å strekke fram handa.

Italias helsevesen under press

I Italia, som er verst ramma i Europa, er smitten no registrert i 16 av dei 21 regionane i landet. Rundt 1.700 menneske er smitta – ei dobling sidan før helga – kor 34 er døde og 83 har vorte friske.

Epidemien har skapt eit så stort press på helsevesenet at pensjonerte legar no blir bedt om å steppe inn og sjukepleiarstudentar får framskunda uteksamineringa.

10 prosent av legane og sjukepleiarane i regionen Lombardia i Nord-Italia er tatt ut av teneste fordi dei sit i karantene på grunn av viruset, melder nyheitsbyrået AP.

Også ein 60 år gammal regional minister i Lombardia er smitta, og heile provinsregjeringa blir testa for viruset.

Noreg på topp i Norden

I Norden ligg framleis Noreg på topp med 19 smittetilfelle, følgd av 14 i Sverige, seks i Finland, fire i Danmark og tre på Island.

Samtidig har fleire land aust i Europa enno ikkje registrert eit einaste tilfelle. Det gjeld mellom anna Polen.

I Kina byrjar det drastiske tiltaket i landet – som å setje 56 millionar innbyggjarar i Hubei-provinsen i karantene – å betale seg. Talet på nye smittetilfelle held fram med å søkke, og frå søndag til måndag vart det registrert «berre» 202 nye smittetilfelle, medan Sør-Korea melde om 599 nye tilfelle i same periode.

På verdsbasis er over 89.000 menneske smitta i til saman 60 land, medan talet på døde har passert 3.000. Over 80.000 av smittetilfella og over 2.900 av dødsfalla er registrerte i Kina.

