Første tilfelle av koronasmitte i Senegal og Tunisia

Ein tunisisk mann er òg smitta etter å ha jobba i Italia, opplyser styresmaktene i landet måndag. Han kom tilbake til Tunisia på grunn av smitteutviklinga i Italia og testa positivt for koronavirus etter å ha fått feber.

Den franske statsborgaren som er stadfesta smitta i Senegal, bur i det vestafrikanske landet, men var på besøk i Frankrike førre månad. Han returnerte til Senegal onsdag førre veke og vart sett i karantene ved Fann-sjukehuset i hovudstaden Dakar.

Mannen er hittil ved god helse, og kona og dei to barna hans blir haldne under oppsikt. Så langt blir det mistenkt at tre andre personar òg er smitta i Senegal.

Totalt er det dermed åtte stadfesta tilfelle av koronaviruset i Afrika. Ein italienar er smitta i Nigeria, og dermed er tilfellet i Senegal det andre sør for Sahara. I tillegg er det stadfesta tre smittetilfelle i Algerie og to i Egypt.

I februar uttrykte generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus i Verdshelseorganisasjonen (WHO) spesiell bekymring for risikoen for koronautbrot i Afrika og bad om 675 millionar dollar i donasjonar for å auke beredskapen i sårbare afrikanske land.

