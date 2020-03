Kong Harald i Midtausten: Håper vi kan gjere verda betre

utenriks

Det norske kongeparet er på sitt aller første statsbesøk i Midtausten, og måndag formiddag vart dei tatt imot med pomp og prakt av kong Abdullah og dronning Rania i palasset i hovudstaden Amman.

– Forhåpentlegvis kan vi komme vidare i vår felles innsats for å gjere verda betre, sa kong Harald då han sette seg ned til samtalar med den jordanske kongen saman med mellom anna utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) og næringsminister Iselin Nybø (V).

– Fantastisk forhold

Den jordanske kongen trekte fleire gonger fram Israel/Palestina-konflikten i sine opningsord og takka Noreg for engasjementet i regionen og for arbeidet for ei tostatsløysing.

– Vi har hatt eit fantastisk forhold i eit halvt hundreår, og vi jobbar saman på ei rekke område, sa Abdullah.

Turen til Jordan er det 50. statsbesøket til kongeparet, men det markerer òg 50 år med diplomatiske samband mellom Jordan og Noreg.

Under opphaldet er kongeparet midt mellom konfliktsoner i naboland som Syria, Israel/Palestina og Irak.

Venner med alle

Jordan blir likevel rekna som ein roleg enklave i regionen og har klart å halde gode samband med nabolanda gjennom fleire turbulente tiår.

– Jordan er heilt openberra eit veldig interessant land. Det har det alltid vore. Fordi dei har vennskap til alle land i regionen og speler ei veldig viktig rolle særleg når det gjeld å løyse Midtausten-konflikten mellom Israel og Palestina, seier utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til NTB i Amman.

Ho leier kongeparet under turen og skal ha fleire møte med dei jordanske motpartane sine.

Kongeparet skal anna besøke ein jenteskule, ei kyrkje og eit seminar ved Daudehavet om den politiske dialogen i Midtausten. På programmet står òg eit besøk ved Jesu døypestad ved Jordan-elva og omvising i den berømte oldtidsbyen Petra, som rundar av statsbesøket onsdag.

