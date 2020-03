Noreg meiner EU må finne ei løysing viss migrantpresset blir akutt i Hellas

utenriks

Utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) er med i følgjet til kongeparet under besøket i Jordan. Ho viser til at Noreg også i 2020 skal hente rundt 3.000 kvoteflyktningar gjennom FN-systemet frå Jordan og andre land. Ho seier det er eit høgt tal i forhold til Noregs storleik.

Men regjeringa ser det ikkje formålstenleg å gripe inn i migrantsituasjonen på grensa mellom Hellas og Tyrkia på ad hoc-basis.

– Viss det blir akutt i Hellas, må EU finne ei løysing. Hellas er eit EU-land, og det er viktig òg for EU å finne løysingar som gjer at alle landa bidrar. Men vi har sagt at viss det blir akutt, vil vi òg kunne hjelpe, seier Eriksen Søreide til NTB.

Ho presiserer at berekraftige løysingar må finnast i fellesskap med mange store, europeiske land.

Utanriksministeren seier at Natos uttrykk for solidaritet med Tyrkia etter tapet av over 30 soldatar, ikkje er eit uttrykk for norsk støtte til tyrkiske operasjonar inne på syrisk område.

– Det er eit uttrykk for solidaritet med eit alliert land som mistar soldatar. Det er ikkje ei støtte til engasjementet. Det har Noreg sagt tydeleg heile vegen, seier Eriksen Søreide.

(©NPK)