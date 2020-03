OECD: – Den største økonomiske trusselen sidan finanskrisa

utenriks

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) senka måndag anslaget sitt for den globale veksten i 2020 frå 2,9 til 2,4 prosent.

Dette nivået er det lågaste sidan finanskrisa i 2008 og 2009.

Men sjølv dette scenarioet kan vere for optimistisk, sidan det føreset at spreiinga av viruset snart kjem under kontroll. Viss ikkje kan den global økonomiske veksten falle til 1,5 prosent – nesten ei halvering av veksten som OECD forventa før covid-19-viruset byrja å spreie seg i Kina.

– Koronaviruset utgjer den største trusselen mot den globale økonomien sidan finanskrisa, heitte det i ei fråsegn frå OECD då ein ny rapport om situasjonen vart offentleggjort måndag.

Sjeføkonomen i organisasjonen, Laurence Boone, åtvarar om at det no er fare for at ei ny finanskrise kan oppstå.

– Etter mitt syn er det superviktig at vi ikkje utløyser ei finanskrise i tillegg til helsekrisa, seier Boone.

Ho oppmodar både sentralbankane og styresmaktene i verda til å førebu tiltak for å handtere situasjonen.

