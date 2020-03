Pete Buttigieg trekker seg frå Demokratanes nominasjonskamp: – Best å tre til side

utenriks

– Målet vårt har alltid vore å bidra til å sameine amerikanarane for å kunne slå Donald Trump, sa Buttigieg til tilhengarar i South Bend søndag.

– Vi må erkjenne at på dette tidspunktet er den beste måten å framleis ha trua på dette målet på, å tre til side og bidra til å halde partiet og landet vårt samla. Så i kveld har eg tatt den vanskelege avgjerda om å trekke kandidaturet mitt, sa han vidare.

38-åringen skreiv historie då han var den første ope homofile personen som stilte til nominasjonsval for eit stort parti. Nykommaren, som få hadde høyrt om då han lanserte kampanjen for eitt år sidan, gjorde det godt under dei første nominasjonsvala, men det vart stong ut i South Carolina laurdag.

Samanlikna med vala i dei tidlegare delstatane fekk den tidlegare ordføraren i South Bend få av stemmene i nominasjonsvalet i South Carolina. Han fekk berre 8,2 prosent av stemmene og vart nummer fire.

Buttigiegs avgjerd om å trekke seg kjem få dagar før supertysdag, der det skal haldast val i 14 delstatar. Resultata tysdag vil truleg gi ein peikepinn på kven av demokratane som til slutt endar opp som kandidaten til partiet i presidentvalet i november.

Meiningsmålingane tyder på at sosialdemokraten Bernie Sanders vil stille av med eit fleirtal av delegatane som skal fordelast.

Sanders har alt gjort det skarpt i fleire delstatar og sikra seg 60 delegatar, ifølgje CNN. Før nominasjonsvalet i South Carolina i helga låg Joe Biden dårleg an, men med eit valskred og nesten 50 prosent av stemmene har den tidlegare visepresidenten no 53 delegatar.

