Putin-grunnlovsforslag: Ja til Gud, nei til homofile

utenriks

Nasjonalforsamlinga i Russland fekk oversendt forslaget som presidenten hadde til grunnlovsendringar i januar. Det vil vere dei første endringane sidan 1993.

Dei folkevalde gav då den første tilslutninga si til lovforslaget. Behandling nummer to er fastsett til neste veke. Måndag opplyste leiar for statsdumaen Vjatsjeslav Volodin at Putin i samband med dette har levert inn nye forslag som utgjer 24 sider.

– Endringane til presidenten er eit resultat av dialogen hans med representantar frå alle politiske fraksjonar og sivilsamfunnet, sa Volodin.

Dei nye endringsforslaga omfattar mellom anna innlemming av russarane si «tru på Gud». Dei slår òg fast at ekteskap er ei heterofil samlivsform, opplyser statsdumaens nestleiar Pjotr Tolstoj.

Forslaga forbyr òg å gi frå seg russisk territorium. Ei slik endring kan sikre at Russland beheld Krimhalvøya som landet annekterte i 2014, og dessutan øygruppa Kurilane, som i fleire tiår har vore eit stridstema med Japan, meiner Vladimir Masjkov, som sit i ei Kreml-oppnemnt arbeidsgruppe.

Teksten som beskriv dei nye endringane til grunnlovsreform, blir venta å bli publisert seinare denne veka.

Etter at dei folkevalde er ferdige med behandlinga si, skal reforma leggjast ut for folkeavstemming 22. april.

(©NPK)