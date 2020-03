Stor deltaking ved valet i Israel, trass korona

utenriks

Frammøtet klokka 12 GMT var registrert til 38,1 prosent av dei stemmeføre, mot 36,5 prosent på same tid 17. september i fjor, då førre val vart halde, opplyser den sentrale valkomiteen.

Det høge frammøtet synest å gjere til skamme alle åtvaringane om at aktivistar ville påverke valet gjennom å spreie falske nyheiter om koronafare i køane framfor vallokala. Det var òg spådd stor valtrøttleik og liten entusiasme.

Det blir venta å bli eit tett løp mellom statsminister Benjamin Netanyahus parti Likud og sentrumsalliansen til opposisjonsleiar Benny Gantz.

Ingen klare fleirtal

Ifølgje meiningsmålingane kjem ingen av dei til å få fleirtal i Knesset. Dermed ligg det an til at det politiske kaoset i landet kan halde fram etter dette valet. Det blir allereie spekulert i om det blir behov for eit fjerde val for å skape ein levedyktig koalisjon.

Dei første valdagsmålingane kjem umiddelbart etter at vallokala stengjer klokka 22 lokal tid (klokka 21 norsk tid). Dei endelege resultata er først venta tysdag morgon.

Begge kandidatar oppmoda israelarane til å strøyme til valurnene, det same gjorde president Reuven Rivlin. Han sa at valdagen vanlegvis er ein festdag, men at han no heller følte skam for at Israel for tredje gong skal prøve å få seg ei regjering.

- Vi fortener snart å få ei regjering som fungerer, sukka presidenten.

Korona

Også Israel har koronautfordringane sine, og spesielle stemmetelt vart reiste for dei som er i heimekarantene etter opphald i utsette område i utlandet. Over 5.500 israelarar er av helsestyresmaktene pålagde å halde seg i isolasjon. Så langt har ti israelarar testa positivt for korona.

Veljarane har rundt 30 partilister å ta omsyn til med smått og stort. Rundt 6,5 millionar stemmeføre skal setje saman Knesset med sine 120 representantar. Over 10.000 vallokale held ope rundt om i landet.

(©NPK)