utenriks

Syriske opprørsstyrkar med støtte av Tyrkia kjempa til seg kontrollen over byen Saraqeb for fire dagar sidan. Måndag melder eksilgruppa at syriske regjeringsstyrkar med hjelp frå russiske kampfly har tatt tilbake kontrollen over byen.

Saraqebs geografiske plassering gjer den viktig for begge krigførande partar. Byen ligg langs hovudvegen som forbind Damaskus med den nordlege provinsen Aleppo. Den er den nest største i Iblid-provinsen etter Maaret al-Numaan.

(©NPK)