Tyrkia skuldar Hellas for å ha drepe migrant på grensa

– Det faktumet at Hellas brukar tåregass og sjokkgranatar, og dessutan har drepe ein migrant i dag, er ei inhuman tilnærming, seier Omer Celik, talsmann for AKP-partiet til president Recep Tayyip Erdogan.

Ein video i tyrkiske medium, som ikkje er verifisert av AFP, viser ein mann som blir omtalt som syrar, som ligg blodig på bakken.

Greske tenestemenn avviser skuldinga og seier videoen er falsk.

– Videoen som viser eit dødsfall på grensa mellom Tyrkia og Hellas, er falske nyheiter, seier regjeringstalsmann Stelios Petsas.

Fleire tusen migrantar og flyktningar har strøymt til Tyrkias grense mot Hellas etter at Erdogan før helga kunngjorde at grensa er opna. Hellas har likevel ikkje opna grenseovergangane på si side og har sett inn militære for å stanse migrantar som prøver å komme over.

