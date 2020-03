Valet i Israel er i gang

utenriks

Det er venta å bli eit tett løp mellom statsminister Benjamin Netanyahus parti Likud og sentrumsalliansen til opposisjonsleiar Benny Gantz.

Ifølgje meiningsmålingane kjem ingen av dei til å få fleirtal i Knesset. Dermed ligg det an til at det politiske kaoset i landet kan halde fram også etter dette valet.

Israel har 6,4 millionar stemmeføre, men det er usikkert kor stor valdeltakinga vil bli. Det er venta valdagsmålingar umiddelbart etter at vallokala stenger klokka 22 lokal tid. Dei endelege resultata vil truleg vere klare tysdag morgon.

Opptakta til valet har vore prega av at Netanyahu er tiltalt for mutingar og svindel. Statsministeren skal etter planen møte i retten 17. mars, men vinn han valet, er det venta at han igjen vil be nasjonalforsamlinga om immunitet.

Netanyahu har håpt på politisk draghjelp frå den såkalla fredsplanen til USAs president Donald Trump, som opnar for at Israel kan annektere område på den okkuperte palestinske Vestbreidda. Meiningsmålingane tyder likevel ikkje på at Likud har fått noko kraftig oppsving.

