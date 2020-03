utenriks

Det opplyser EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen på ein pressekonferanse i Brussel måndag.

– Vi har ein situasjon som er veldig kompleks. Han krev eit raskt, men også eit samordna svar, seier ho.

Koronaviruset har no spreidd seg til heile Vest-Europa etter at Portugal måndag stadfesta to tilfelle av smitte.

