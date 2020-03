Australsk nyheitsbyrå blir lagt ned etter 85 år

utenriks

Etter 85 år er det ikkje lengre grunnlag for vidare drift frå 26. juni, opplyste administrerande direktør Bruce Davidson på eit allmøte tysdag.

Opp mot 180 personar jobbar i dag i AAP. Dei tilsette vart tysdag orienterte om at ein del kan overførast til dei to største eigarane til nyheitsbyrået, Nine og News Corp Australia.

Rundt 50 journalistar frå ulike nyheitsbyrå og aviser i Europa, inkludert NTB og VG, leiger lokale av AAP. Det er uklart om nedlegginga vil få andre konsekvensar for dei europeiske media enn å byte lokale.

– Eg trur dette er ei nyheit som vil slå ned som ei bombe blant alle i Australia som har tatt uavhengig journalistikk for gitt, sa styreleiar Campbell Reid på allmøtet.

Han forklarte at mykje av svikten i inntektene til nyheitsbyrået dei siste åra kom av den massive tilgangen til gratis nyheiter på internett.

AAP vart grunnlagt i 1935 og har vore drive som eit uavhengig nyheitsbyrå, eigd av mediekonserna News Corp (44,74 prosent), Nine Entertainment (44,74 prosent), West Australian Newspapers Ltd (8,25 prosent) og Harris Enterprises. Dagleg har byrået produsert over 500 nyheitsartiklar, nyheitsbilde og video.

(©NPK)