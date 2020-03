Færre blir smitta av koronaviruset i Kina

utenriks

Helsestyresmaktene i Kina melder òg om 31 nye dødsfall dei siste 24 timane, mot 42 dagen før. Alle døydde i Hubei-provinsen, der viruset først vart oppdaga i desember.

Ikkje sidan 21. januar har så få vorte rapportert så få smitta av koronaviruset.

Totalt 2.943 menneske har døydd av covid-19 i Kina. Over 80.000 er smitta av viruset i landet.

Globalt har nesten 3.100 døydd av sjukdommen.

Den kinesiske ambassadøren i FN, Zhang Jun, seier at styresmaktene trur at dei ikkje er langt unna å kunne erklære ein «siger» over viruset.

– Den kinesiske kampen mot koronaviruset har gjort store framsteg, og situasjonen byrjar å bli stabil, sa Zhang på ein pressekonferanse måndag.

Sør-Korea har opplevd langt fleire smittetilfelle det siste døgnet enn Kina.

Dei siste 24 timane har 600 personar vorte smitta, noko som gjer at totalt 4.812 er smitta i landet, ifølgje sørkoreanske helsestyresmakter.

Talet på døde har stige til 28 etter at ytterlegare seks har mista livet som følgje av koronaviruset.

