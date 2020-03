Kasakhstan lauslèt politisk fange etter elleve år

utenriks

Mukhtar Djakisjev leidde i ti år Kazatomprom, eit delstatleg selskap for utvinning av uran og framstilling av atombrensel.

I 2009 vart han arrestert og seinare dømt til 14 år fengsel for underslag, men internasjonale menneskerettsgrupper reknar han som ein politisk fange. Mange meiner 56-åringen har betalt dyrt for sitt nære samband til ein tidlegare bankmann og energiminister som rømte landet i 2009.

FNs menneskerettskomité kravde i 2015 forgjeves at Djakisjev skulle bli lauslaten umiddelbart. Også i 2018 vart eit krav om prøvelauslating avvist, men tysdag bestemt ein domstol i byen Semej at 56-åringen skal setjast fri. Avgjerda vart mottatt med jubelrop frå Djakisjevs støttespelarar i rettssalen.

– Dette er ei politisk avgjerd som blir tatt medan president Kassym-Jomart Tokajev prøver å posisjonere seg som reformator. Her har mange faktorar spelt inn: innanriks press, internasjonalt press og ei erkjenning av at saka skadde omdømmet til landet internasjonalt, seier Jevgenij Zjovtis, som leier ei menneskerettsgruppe i Kasakhstan.

Tokajev tok over som president for eitt år sidan etter at Nursultan Nazarbajev hadde styrt landet i nesten tre tiår.

(©NPK)