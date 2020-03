Mæland til justisministermøtet i EU

utenriks

Møtet på onsdag i Brussel blir halde etter at Tyrkia kunngjorde at landet har opna si side av grensa mot EU for flyktningar og migrantar som ønskjer å ta seg til Europa.

Justisdepartementet stadfestar deltakinga til Mæland overfor NTB tysdag ettermiddag.

– Det er viktig for meg å delta for å løfte ståstaden til Noreg og bidra til kontrollen på yttergrensene til Europa. Vi følgjer situasjonen tett, og Noreg er godt førebudd på ein eventuell migrasjonsstraum, seier justisministeren i ei pressemelding.

(©NPK)