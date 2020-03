Netanyahu erklærer «enorm valsiger» i Israel

utenriks

– Dette er ein stor siger for Israel, skreiv Netanyahu i ei fråsegn på Twitter måndag kveld og takka alle som har stemt på Likud.

Nokre timar seinare gjekk han på talarstolen i lokala til partiet i Tel Aviv og kalla det ein «enorm valsiger» og at valet har gått over «alle forventningar».

– Dette er ein siger mot alle odds, sa han.

Likud ligg an til å få 36 eller 37 mandat i nasjonalforsamlinga Knesset, mot 32 til 33 for hovudrivalen Blått og kvitt som blir leidd av Benny Gantz. Det viser valdagsmålingar frå israelsk TV.

Sjølv om dette er mykje betre for Netanyahu enn i dei førre to vala, er det likevel ikkje klart om det er nok til å få det nødvendige fleirtalet i nasjonalforsamlinga og til å danne regjering.

Vil danne regjering

Netanyahus koalisjon, som inkluderer ytre høgrepartiet Yamina og dessutan fleire ultraortodokse parti, ser ut til å kunne få 60 mandat, eitt mandat frå eit fleirtal på 61 av Knessets 120 medlemmer.

Likud seier i ei fråsegn at Netanyahu har snakka med leiarane av koalisjonen, og at dei har vorte samde om å danne «ei sterk nasjonal regjering for Israel så fort som mogleg».

Dei første resultata er venta å komme tysdag ettermiddag. Det offisielle resultatet blir kunngjort etter åtte dagar.

Skuffa

Sentrumsblokka til Gantz, som omfattar Blått og kvitt, Arbeidarparti- og Meretz-gruppa, og dessutan den arabiske samlingslista, ligg an til å få mellom 52 og 54 mandat.

Gantz seier han hadde håpt på eit anna resultat enn det valdagsmålinga tyder på.

– Eg delar blir delt skuffelse og smerte, sa Blått og kvitt-leiaren til tilhengarar i Tel Aviv, skriv nyheitsbyrået AFP.

Lieberman igjen på vippen

Avigdor Lieberman og hans ultranasjonalistiske, men sekulære Israel Beiteinu-parti får mellom seks og åtte mandat og kjem då som tidlegare truleg på vippen.

I motsetning til Netanyahu, seier Lieberman at han vel å vente på det endelege resultatet før han kommenterer kva som skjer vidare.

Dersom Netanyahu greier å få fleirtal, opnar det for ein ny periode for den korrupsjonstiltalte statsministeren. Vinn han valet, er det venta at han igjen vil be nasjonalforsamlinga om immunitet. Får han derimot ikkje fleirtal, vil det politiske kaoset halde fram, noko som då må ende i eit fjerde val på eitt års tid.

To veker etter valet må Netanyahu møte i retten som tiltalt i ei større korrupsjonssak. At han risikerer fengsel for svindel, har tydelegvis ikkje skremt dei lojale støttespelarane hans.

Høg deltaking

Frammøtet ved valet var klart høgare denne gongen, med 65,6 prosent to timar før vallokala stengde mot 63,7 prosent i september i fjor, trass i uro for at koronaviruset og valtrøyttleik skulle halde folk borte.

Eigne telt var sett opp utanfor 16 spesielt utpeika vallokale for at rundt 5.000 israelarar som sit i karantene heime etter å ha komme tilbake frå smitteområde, skulle få avlegge stemme.