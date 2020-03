Netanyahu mot ny hårfin siger i Israel

utenriks

– Dette er ein stor siger for Israel, ein siger mot alle odds, erklærte Netanyahu allereie måndag kveld. Men problema er ikkje over for statsministeren.

Oppslutninga på drygt 29 prosent ser ut til å bli for liten til å sikre koalisjonen til Netanyahu fleirtal i nasjonalforsamlinga Knesset. Dermed kan det endå ein gong bli utfordrande å danne ny regjering.

Manglar to sete

Då stemmene frå 90 prosent av valkrinsane var talt opp tysdag ettermiddag, låg Likud ifølgje Jerusalem Post an til å få 36 sete i nasjonalforsamlinga Knesset, tre mandat meir enn i valet i september i fjor og eitt meir enn i valet i april.

Koalisjonspartnarane til partiet, som inkluderer ytre høgrepartiet Yamina og dessutan fleire ultraortodokse parti, ser ut til å få 23 representantar.

Dette er i tråd med valdagsmålingane då vallokala stengde måndag kveld. Om dette blir det endelege resultatet, vil dei 59 representantane til alliansen framleis vere to for lite til å sikre fleirtal i den 120 seter store nasjonalforsamlinga.

Dei endelege valresultata var venta tysdag kveld, men det offisielle resultatet blir først kunngjort etter åtte dagar. Valdeltakinga enda på 71 prosent.

– Siger for apartheid

Ei viktig sak for Netanyahu i valkampen har vore ønsket om å annektere delar av den okkuperte palestinske Vestbreidda. Knapt ei veke før valet erklærte han at det blir planlagt bygging av 3.500 nye busettarheimar nær Jerusalem.

Framgangen til Likud er derfor i praksis ein «siger for busettingar, annektering og apartheid», meiner generalsekretær Saeb Erekat i Den palestinske frigjeringsorganisasjonen (PLO).

– Netanyahu bestemte seg for at framleis okkupasjon og konflikt er det som skal føre Israel fram, seier Erekat i ei fråsegn.

Etter planen skal den israelske statsministeren møte i retten 17. mars, tiltalt for mutingar, svindel og tillitsbrot. Med valsigeren er det likevel venta at han igjen vil be nasjonalforsamlinga om immunitet.

Skuffa

Hovudrivalen til Likud, partiet Blått og kvitt, som blir leia av Benny Gantz, ligg an til å få 32 mandat. Heile sentrumsblokka til Gantz, som omfattar Blått og kvitt, Arbeiderparti- og Meretz-gruppa, ser ut til å få 39 mandat, medan den arabiske samlingslista får 15 sete.

Gantz seier han hadde håpa på eit anna resultat,

– Eg deler skuffelsen og smerta deira, sa han til tilhengarar i Tel Aviv valnatta.

Avigdor Lieberman og det ultranasjonalistiske, men sekulære Israel Beiteinu-parti ligg an til å få sju mandat og kjem då som tidlegare truleg på vippen.

