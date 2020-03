Storbritannia førebur seg på millionar av smitta

utenriks

– Det er ganske uvanleg at regjeringa offentleggjer ein plan som inneheld ting vi håpar vi ikkje blir nøydde til å gjennomføre, sa helseminister Matt Hancock til BBC tysdag.

Framleis er det mykje vi ikkje veit om koronaviruset, og den britiske handlingsplanen beskriv fleire ulike scenario. Dei spenner frå ein situasjon som minner om ein mild influensa, til noko à la spanskesjuka for hundre år sidan.

I verste fall ser styresmaktene for seg at mange millionar kan bli smitta og at tusenvis kan døy. I så fall vil samfunnet bli sett under stort press, heiter det i planen.

(©NPK)