WHO: 3,4 prosent av alle koronasmitta er døde

Dette er ei langt høgare døyelegheit enn ved influensa, opplyser WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus tysdag.

Samtidig er det òg eit faktum at det finst eit usikkert tal ikkje-registrerte tilfelle.

Tedros åtvarar òg om aukande mangel på verneutstyr som ansiktsmasker og vernebriller for helsearbeidarar som jobbar med å kjempe mot utbrotet.

– Vi er i WHO bekymra for at beredskapen og kapasiteten landa har til å reagere på krisa blir svekt ved alvorlege og aukande forstyrringar i den globale forsyninga av personleg verneutstyr, seier Tedros.

Han peikar på at den globale forsyninga av personleg verneutstyr må aukast med 40 prosent, og ber styresmakter om å tilby insentiv til produsentane.

