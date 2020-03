20 drepne i nye Taliban-angrep i Afghanistan

utenriks

Angrepa skjer berre dagar etter at USA og Taliban underteikna ein avtale om å redusere valdsnivået i landet slik at amerikanske styrkar kan trekke seg ut av Afghanistan.

Berre timar før angrepa opplyste USAs president Donald Trump at han hadde hatt «ein veldig god prat» med Talibans politisjef Abdul Ghani Baradar.

Natt til onsdag angreip opprørarane minst tre kontrollpostar i Kunduz-provinsen, der minst ti soldatar og fire politifolk vart drepne. Eit angrep på politiet i Uruzgan-provinsen førte til at seks politifolk vart drepne.

Dei nye angrepa kastar ein dyster skugge over fredssamtalane mellom Taliban og afghanske styresmakter, som etter planen skal starte 10. mars.

Konflikten er trappa opp etter at president Ashraf Ghani søndag slo fast at han ikkje har forplikta seg til å lauslate fleire tusen Taliban-fangar. Avtalen mellom USA og Taliban inneber at Taliban skal setje fri opptil 1.000 fangar i byte mot 5.000 fengsla opprørarar.

Også natt til tysdag vart det gjennomført angrep mot regjeringsstyrkar i 13 av Afghanistans 34 provinsar, berre timar etter at den vekelange og avgrensa våpenkvila som USA kravde i samband med fredsavtalen, gjekk ut.

