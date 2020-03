Bloomberg trekker seg frå nominasjonskampen til Demokratane og omfamnar Biden

utenriks

Bloomberg har brukt over 5 milliardar kroner av eigen formue på ein storstilt reklamekampanje for å overtyde veljarane om at han er rett mann til å slå president Donald Trump.

Den tidlegare ordføraren i New York stilte først til nominasjonsval supertysdag, men gjekk på eit svidande nederlag i 14 delstatar.

Det var berre i territoriet Amerikansk Samoa han stakk av med sigeren, og i resten av nominasjonsvala vart det berre enkelte tredjeplassar.

I dei delstatane han satsa sterkast på, vart han grundig slått av Joe Biden, mellom dei i Virginia. Både Bloomberg (78) og Biden (77) tilhøyrer den moderate fløya i Demokratane, og analysar av valresultata viser at mange usikre veljarar til slutt gjekk for Biden.

Auka støtte til Biden

Biden stakk av med sigeren i ni delstatar tysdag, medan Bernie Sanders (78) på venstresida vann i fire delstatar, inkludert California. Elizabeth Warren vann ingen delstatar og ligg langt bak dei to mennene i kampen om å bli kandidaten til opposisjonen i presidentvalet i november.

Dagen før nominasjonsvala i 14 delstatar fekk Biden eit solid løft då også kandidatane Pete Buttigieg og Amy Klobuchar kasta inn handkleet og stilte seg bak kandidaturet til Biden.

Vil slå Trump

Bloomberg meiner Biden har best sjanse til å slå Trump.

– For tre månader sidan gjekk eg inn i racet om å bli president for å kjempe mot Donald Trump. I dag forlèt eg racet av same grunn – for å slå Donald Trump, fordi det er klart for meg at om eg held fram, så blir det vanskelegare å oppnå det målet, seier Bloomberg i ei fråsegn onsdag.

Mediemogulen tilhøyrer høgrefløya i Demokratane i økonomiske spørsmål og har eit sterkt klimaengasjement. Han grunnla selskapet Bloomberg og er god for over 50 milliardar dollar. 78-åringen har vorte kritisert for å prøve å kjøpe nominasjonen ved at han har brukt eiga formue på ein massiv reklamekampanje på TV og sosiale medium utan å vere med i dei fire første nominasjonsvala.