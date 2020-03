EU lovfestar mål om klimanøytralitet

utenriks

Lova skal stake ut kursen for all EU-politikk og skape føreseielege vilkår for styresmakter, bedrifter og borgarar, skriv kommisjonen i ei pressemelding onsdag.

– Vi handlar i dag for å gjere EU til det første klimanøytrale kontinentet innan 2050, seier EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen.

Miljøorganisasjonar har kritisert forslaget for å ikkje skjerpe utsleppsmåla for 2030. «Forslaget peikar mot eit tapt tiår», seier Greenpeace og seier utsleppskutt dei kommande ti åra er avgjerande.

