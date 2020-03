Frankrikes nasjonalforsamling seier ja til pensjonsreform

utenriks

Etter ein oppheita debatt sa eit fleirtal av dei folkevalde ja til reforma like etter midnatt onsdag.

Det nye poengbaserte systemet skal erstatte over 40 ulike ordningar for offentlege tilsette. Nokre av dei gamle ordningane sikra enkelte grupper ein pensjonsalder på litt over 50 år.

Fagforeiningar og opposisjonen har kritisert reforma, som dei meiner vil tvinge folk til å jobbe mykje lengre enn den offisielle aldersgrensa på 62 år.

Reforma har ført til massive demonstrasjonar i Frankrike.

