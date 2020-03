Gullbjørnen-vinnar i Iran må i fengsel

utenriks

Rasoulof er innkalla til eitt års soning fordi styresmaktene meiner tre filmar som han har laga, er «propaganda mot systemet», seier advokaten til regissøren Nasser Zarafshan.

Rasoulof må dessutan stanse all filmproduksjon i to år. Filmskaparen fekk beskjeden via ei tekstmelding frå rettsapparatet, legg advokaten til.

Rasoulof fekk Gullbjørnen for filmen «There is no evil». Filmen handlar om avgrensingar på ytringsfridommen under eit autoritært regime. Filmen er òg ein kraftig kritikk av dødsstraff.

