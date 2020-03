utenriks

IMF anslo i januar-prognosen sin at verdsøkonomien ville vekse med 3,3 prosent i inneverande år, men justerer ned no denne kraftig.

Koronaviruset utgjer «ein alvorleg fare» for menneske og verdsøkonomien, seier IMF-sjef Kristalina Georgieva. IMF spår at virusutbrotet vil bremse veksten til under fjorårets 2,9 prosent.

Virusutbrotet er ikkje lenger eit regionalt problem, det er eit globalt problem som krev eit globalt svar, seier ho.

