Italia stenger alle skulane i landet

Stadfestinga frå utdanningsminister Lucia Azzolina kom onsdag kveld då styresmaktene i Roma la fram oppdaterte virustal.

Tidlegare på dagen hadde det statlege italienske kringkastingsselskapet Rai og nyheitsbyråa Ansa og LaPresse meldt at statsminister Giuseppe Conte under eit lukka regjeringsmøte vedtok å stengje lærestadane i landet fram til midten av mars, av frykt for spreiing av koronaviruset. På det tidspunktet nekta Azzolina for at det var tatt ei endeleg avgjerd om å stengje skulane og universiteta i landet.

I Nord-Italia vart skular og universitet stengde allereie for ti dagar sidan, og innbyggjarane i fleire landsbyar vart pålagt karantene i eit forsøk på å hindre spreiing av koronaviruset.

Italia er det landet i Europa som er hardast ramma av viruset.

Dei nye tala onsdag kveld viser at 3.089 menneske fått påvist smitte. 107 av desse er døde, medan 276 er friskmelde.

Dei fleste av smittetilfella er påvist i Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto og Piemonte nord i landet.

Fleire flyselskap har stansa rutene sine til Nord-Italia, og Folkehelseinstituttet i Noreg rår mot reiser til desse områda.