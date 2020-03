Valet løyste ikkje Israels politiske krise

utenriks

Med 99 prosent av stemmene talde opp ligg Netanyahus Likud-parti og støttespelarane deira på ytre høgre fløy og blant busetjarane an til å få 58 av dei 120 representantane i den israelske nasjonalforsamlinga Knesset.

Dette er tre representantar for lite til å kunne danne ei styringsdyktig regjering, og Israels tredje val på under eitt år ser dermed ikkje ut til å ha løyst den politiske krisa i landet.

Likud vart det største partiet med 36 representantar, medan felleslista Blått og kvitt, under leiing av tidlegare forsvarssjef Benny Gantz, ser ut til å ha fått 33 representantar, viser ei oversikt i The Times of Israel.

Joker

Den arabiske felleslista vart med 15 representantar tredje størst, medan Avigdor Lieberman og det sekulære nasjonalistparti Yisrael Beiteinu ser ut til å ha fått sju representantar.

Det var Lieberman som tvinga fram nyval då han forlét Netanyahus regjering hausten 2018. Han har tidlegare gjort det klart at han verken vil støtte ei Netanyahu-regjering som er avhengig av dei ultraortodokse partia, eller ei Gantz-regjering som er avhengig av dei arabiske partia, som han kallar Israels fiendar.

Lieberman slo før valet fast at det ikkje blir snakk om endå eit nyval, men kva side han til slutt landar på, er ikkje klart.

Klokka tikkar for Netanyahu

For Netanyahu tikkar klokka. 17. mars må han møte i retten, tiltalt for mutingar, svindel og tillitsbrot. Med eit fleirtal av dei folkevalde i ryggen kunne han ha håpt på ei utsetjing eller ei lovendring som sikra immunitet mot straffeforfølging. Utan eit slikt fleirtal synest det håpet å vere ute.

Sjølv innan Netanyahus eige parti er det politikarar som no meiner at Netanyahus tid er omme, og som ikkje nødvendigvis vil støtte forsøket hans på å gå fri.

Det endelege valresultatet er først venta seinare i veka, og først når dette er klart, vil dei formelle forsøka på å danne ny regjering byrje.

