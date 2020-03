Barnier seier britiske fiskekrav ikkje er praktisk gjennomførbare

utenriks

Torsdag gjorde han greie for den første forhandlingsrunden med britane etter brexit. Barnier trekte fram fire område som spesielt utfordrande, og ikkje overraskande er fiskeri eitt av dei.

Hundre artar

Medan EU vil ha fiskeri inn i ein generell avtale, vil Storbritannia ha årlege forhandlingar om gjensidig tilgjenge til farvatnet til EU. Barnier meiner altså at det ikkje lèt seg gjere i praksis.

– Som mellom anna tidlegare fiskeriminister kan eg seie at det vi kan gjere med Noreg for fem artar, ikkje lèt seg gjennomføre med Storbritannia, der vi snakkar om hundre artar.

Problemområde

Dei tre andre han trekte fram er like konkurransevilkår, justissamarbeid og korleis avtalen skal organiserast.

Britane vil ikkje binde seg til å følgje regelverket og reguleringane i EU, dei vil heller ikkje formelt samle seg om den europeiske menneskerettserklæringa eller akseptere at EU-domstolen kan overstyre britisk rett i nokre samanhengar.

Storbritannia ønsker òg separate avtalar for kvar sektor, medan EU vil ha ein overbyggjande avtale som kan ta inn framtidige område som måtte dukke opp.

Optimist

– Det er ein del ting vi er samde om, men det er altså òg ei rekke punkt der vi har ulike interesser, noko som er heilt naturleg i ein opningsrunde. Dette kjem ikkje som noka overrasking, seier EU-forhandlaren.

Sjølv om han skildrar nokon av usemjene som «svært, svært vanskelege», seier han tonen har vore god, og han trur det er mogleg å få til ein avtale før overgangsperioden etter brexit går ut ved nyttår.

– To faktorar er avgjerande for å få det til: at vi ikkje går tilbake på løfte som er gitt, og at vi viser gjensidig respekt, understrekar Barnier. Han omtaler dei siste dagane om svært konstruktive og takka forhandlingsleiaren til britane David Frost og resten av delegasjonen på rundt hundre ekspertar.

